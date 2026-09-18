Депутат Госдумы Ирина Роднина посетила реабилитационный центр в Воскресенске

Пациенты реабилитационного центра «Благо» города Белоозерского восстанавливаются после инсультов, травм и операций. С рабочим визитом в учреждение приехала депутат Государственной думы Ирина Роднина.

Парламентарий оценила условия проживания пациентов, современное оборудование, благоустроенную территорию для прогулок и встреч с родными, а также обсудила с руководством и медперсоналом возможности для реабилитации на базе центра бойцов специальной военной операции.

Как президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина уделяет большое внимание здоровью подрастающего поколения. На экскурсии в реабилитационном центре, специализирующимся на помощи детям с неврологическими заболеваниями, депутат Госдумы вместе с почетными гостями пообщалась с командой врачей и познакомилась с маленькими пациентами.

Индивидуальная программа реабилитации ребенка формируется с учетом диагноза, возраста и целей восстановления. В центре имеются современные методики и оборудование, зал для занятий ЛФК, бассейн.