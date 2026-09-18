Депутат Госдумы Ирина Роднина посетила реабилитационный центр в Воскресенске
Пациенты реабилитационного центра «Благо» города Белоозерского восстанавливаются после инсультов, травм и операций. С рабочим визитом в учреждение приехала депутат Государственной думы Ирина Роднина.
Парламентарий оценила условия проживания пациентов, современное оборудование, благоустроенную территорию для прогулок и встреч с родными, а также обсудила с руководством и медперсоналом возможности для реабилитации на базе центра бойцов специальной военной операции.
Как президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина уделяет большое внимание здоровью подрастающего поколения. На экскурсии в реабилитационном центре, специализирующимся на помощи детям с неврологическими заболеваниями, депутат Госдумы вместе с почетными гостями пообщалась с командой врачей и познакомилась с маленькими пациентами.
Индивидуальная программа реабилитации ребенка формируется с учетом диагноза, возраста и целей восстановления. В центре имеются современные методики и оборудование, зал для занятий ЛФК, бассейн.
«Самые большие для меня впечатления — это реакция людей, которые здесь находятся на лечении и реабилитации. Все в один голос говорят о потрясающем медицинском персонале. Можно купить оборудование, но, если нет человеческого тепла, это главное, что касается медицины», — поделилась Ирина Роднина.
Медперсоналу центра важно заботиться не только о физическом здоровье гостей, но и создавать благоприятную эмоциональную среду, где каждый мог бы чувствовать себя как дома.