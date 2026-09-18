Новую спортплощадку в микрорайоне Кудринка открыли в Пушкино

На площадке есть зоны для футбола, баскетбола и волейбола, установлены сетки и кольца, уложено прорезиненное покрытие. Благодаря освещению тренироваться можно даже вечером.

Осмотреть обновленную территорию приехали заместитель главы округа Елена Панькив, депутат Московской областной Думы Михаил Ждан, заместитель председателя окружного Совета депутатов Николай Михалин и депутат Александр Бушев. Они отметили, что пространство организовано рационально и просторно, учтены все требования с точки зрения удобства эксплуатации и долгого срока службы.

Михаил Ждан подчеркнул, что открытие площадки — яркий пример слаженного взаимодействия общественного актива и органов власти. Несколько лет назад с жителями обсуждали содержание футбольного поля, и теперь здесь появилась возможность играть не только в классический, но и в пляжный волейбол.

Елена Панькив добавила, что площадка построена за счет дотаций Министерства спорта Московской области. Для ребят из ближайших домов организовали тренировку с профессиональными спортсменами из физкультурно-спортивного комплекса «Пушкино», которые помогли юным футболистам поставить удар и научили работать в команде.