Школьники из Серпухова провели каникулы в лагере «Кибербез осень»

Осенние каникулы в лагере провели ученики школы № 10 из Серпухова. Ребята прошли IT-практикум: создавали игры на Scratch в Малой компьютерной академии и осваивали 3D-моделирование в программе «Компас 3D». Также они разрабатывали авторские мультфильмы, участвовали в кибер-арене и танцевальных баттлах Just Dance. Отдельное внимание уделили командной работе и развитию навыков общения.

Смена завершилась международным турниром «Золотая осень». Все участники получили сладкие призы.

Благодаря занятиям школьники не только освоили новые цифровые инструменты, но и научились работать в команде, презентовать свои проекты и отстаивать идеи.