Новый физкультурно-оздоровительный комплекс откроют в Балашихе

Запустить современный ФОК в микрорайоне Гагарина планируют до конца этого года. Тренироваться здесь с профинструкторами будут около 700 юных спортсменов — в том числе дети и подростки из средней школы № 30 и другие местные жители.

Открытия нового физкультурно-оздоровительного комплекса ждет весь микрорайон Гагарина. Ученикам средней школы № 30 повезло больше всех: современный ФОК возводят прямо на территории их учебного заведения, а значит, все необходимое для укрепления мышц будет в шаговой доступности, а сами занятия встроят в учебную программу. После запуска тренироваться здесь с профессиональными инструкторами будут около 700 юных спортсменов.

«Мы проговорили, как привлекать профессиональных тренеров с теми возможностями, которые есть и у города, и у региона. Ну, и делать это в пересечении с образовательным процессом, что позволит достигать хороших результатов как на международной арене, так и представлять город на всех соревнованиях федерального уровня», — рассказал председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

В комплексе оборудовали просторный зал, где круглый год можно заниматься игровыми и другими видами спорта. По соседству разместился гимнастический манеж, а еще — раздевалки, душевые, санузлы, медпункт, административные и технические помещения.

Объект — в высокой степени готовности и должен заработать до конца года. Его возводят по Народной программе «Единой России» в рамках государственно-частного партнерства.

«Это инвестиционный проект. Здесь важно отметить, что по поручению нашего губернатора Андрея Воробьева вместе с инвестором прорабатываем такие проекты. Уже второй проект в нашем городе — первый был на улице Фадеева, тоже рядом со школой», — отметил временно исполняющий полномочия главы Балашихи, первый заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Лукичев.

Всего в план на 2026 и 2027 годы включены 15 спортивных объектов по всему Подмосковью. Один из крупнейших проектов — реконструкция стадиона «Строитель» в Балашихе, открыть его планируют в четвертом квартале 2027 года.