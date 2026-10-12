Экскурсию на завод лаков и красок провели для школьников в Балашихе

Ученики школы № 30 побывали на предприятии «Акзо Нобель Декор» — одном из ведущих российских производителей лакокрасочных материалов. Экскурсию организовали в рамках профориентационного проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор».

Школьникам рассказали об истории предприятия и показали, как создают лакокрасочные материалы: от подготовки исходных компонентов до выпуска готовой продукции. Ребята посетили производственную площадку и увидели, как работают автоматизированные линии.

Сотрудники компании познакомили старшеклассников с профессиями, востребованными на высокотехнологичном производстве. Они рассказали, чем занимаются инженеры, какие задачи решают, какие знания и навыки нужны для этой работы.

Также ученики узнали о возможностях трудоустройства и карьерного роста на предприятии.

Проект «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор» помогает школьникам определиться с будущей профессией, а городским предприятиям — познакомиться с молодыми специалистами.