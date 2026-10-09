Предприятие в Волоколамске нарастит переработку молока с 25 до 100 тонн в сутки

В Волоколамском округе планируют увеличить суточный объем переработки молока в четыре раза — с 25 до 100 тонн. Перспективы расширения производства «Молзавод Авангард» закрепили соглашением о намерениях, которое подписали на выставке «Золотая осень — 2026» министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Виталий Мосин и генеральный директор предприятия Дмитрий Минчев.

По словам Виталия Мосина, развитие молочной отрасли остается одним из приоритетов агропромышленного комплекса Подмосковья.

«Мы заинтересованы в том, чтобы региональные производители не просто наращивали мощности, но и замыкали производственный цикл — от собственной кормовой базы и фермы до переработки. Проект решает сразу несколько задач: создаст новые высокопроизводительные рабочие места, повысит присутствие продукции переработки молока на полках Московской области и обеспечит дальнейшее развитие отрасли», — подчеркнул глава ведомства.

В 2024–2025 годах в реконструкцию вложили 200 миллионов рублей. Теперь компания рассматривает три варианта дальнейшего развития бизнеса, предполагающих наращивание перерабатывающих мощностей.

В перспективе для обеспечения предприятия собственным сырьем планируется построить молочно-товарную ферму на 2,7–3,6 тысячи голов крупного рогатого скота. Проект может включать создание крупного роботизированного комплекса.

«Молзавод Авангард» работает в Подмосковье с 2013 года. Предприятие выпускает широкий ассортимент молочной продукции, располагает современным отечественным оборудованием для обработки, переработки и хранения сырья, а также собственной аттестованной лабораторией, которая контролирует качество на всех этапах производства.