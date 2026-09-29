Осенний День донора прошел в Воскресенске

25 сентября в культурно-молодежном центре «Клио» города Белоозерский прошел осенний День донора. Кровь сдали 40 человек из 44 желающих.

Организаторами акции выступили специалисты Белоозерского отделения молодежного центра «Олимпиец» и волонтеры Белоозерского союза. Забор крови осуществляла выездная бригада Московского областного центра крови. Всего за день удалось заготовить 18 литров крови.

Среди тех, кто сдавал кровь впервые, была Елизавета Графкина — один из лидеров регионального движения «Волонтеры Подмосковья». Нагрудный знак и удостоверение «Почетный донор России» получила Наталья Наумчик, которая сдает кровь на регулярной основе.

Стать донором может любой совершеннолетний гражданин при наличии паспорта и СНИЛС, а также при отсутствии медицинских противопоказаний.