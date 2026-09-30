Методы контроля сахарного диабета обсудили в больнице в Серпухове

Медицинское учреждение посетила Инна Мисникова — доктор медицинских наук, профессор, врач-эндокринолог высшей категории, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Московской области.

С главным врачом Русланом Ибрагимовым они обсудили, как обеспечить отдельные группы пациентов с диабетом современными методами контроля заболевания, в том числе непрерывным мониторингом глюкозы.

Диабет опасен не только высоким сахаром, но и резкими перепадами, которые человек может не заметить. Постоянный контроль помогает вовремя скорректировать лечение и снизить риск осложнений.

Также поговорили о терапевтическом обучении врачей на базе окружных медицинских учреждений. Подходы к лечению диабета быстро меняются, и специалистам важно не отставать. Кроме того, врач должен уметь понятно объяснить пациенту, как жить с диагнозом: как питаться, контролировать сахар и реагировать на изменения самочувствия.

Инна Мисникова поблагодарила Руслана Ибрагимова за успешную работу эндокринологического отделения и выразила уверенность в дальнейшем тесном сотрудничестве.

«Мы определили ключевые направления дальнейшей работы: повышение доступности непрерывного мониторинга глюкозы для пациентов и совершенствование профессиональной подготовки врачей. Такое сотрудничество позволит внедрять современные подходы к лечению сахарного диабета и обеспечивать жителей округа качественной медицинской помощью рядом с домом», — отметил Руслан Ибрагимов.

Инна Мисникова провела конференцию по актуальным проблемам эндокринологии. Врачи узнали о новых подходах, разобрали сложные клинические случаи и сверили свою практику с опытом ведущего специалиста региона.