Родник в деревне Беклемишево благоустроили в Дмитровском округе

2 октября состоялась акция по обновлению родника на землях лесного фонда. В мероприятии приняли участие сотрудники администрации, неравнодушные жители и представители «Мособллеса».

В ходе работ убрали древесно-кустарниковую растительность, которая затеняла и засоряла подход к роднику, собрали и вывезли бытовой мусор, восстановили деревянную дорожку, расчистили и облагородили территорию вокруг источника. Теперь путь к роднику снова удобен и безопасен для всех желающих.

Глава округа Михаил Шувалов отметил, что благоустройство таких мест — это не громкие проекты, а повседневная забота о комфорте жителей и о том, что останется после нас.

«Простое, но важное дело — вернуть людям удобный и чистый родник. Так, по крупицам, и создается комфорт и забота о будущем», — добавил он.

Родник — не просто источник воды, а живой символ чистоты земли, место силы и памяти. Здесь каждый может набрать студеной воды, отдохнуть от городской суеты и почувствовать единение с природой.

Над источником, освященным в честь Казанской иконы Божией Матери, установлена деревянная часовня с иконами и крестом — знак того, что это место издавна почитается как святой родник.

Организаторы обратили внимание на важность бережного отношения к природе и призвали жителей и гостей округа сохранять чистоту и порядок на территории лесного фонда.

Территорию родника вблизи деревни Беклемишево привели в надлежащее санитарное и эстетическое состояние. Теперь все желающие могут набрать родниковой воды и отдохнуть на природе.