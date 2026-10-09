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    Первенство по гиревому спорту среди пожарных провели в Павловском Посаде

    Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

    В манеже спортивного комплекса «Юность» в Павловском Посаде 8 октября состоялось первенство по гиревому спорту среди работников Московской областной противопожарно-спасательной службы. Об этом сообщили в пресс-службе «Мособлпожспаса».

    В соревнованиях приняли участие представители десяти территориальных управлений госучреждения. Спортсмены состязались в двух видах программы: рывок гири одной рукой и толчок двух гирь от груди. На одно упражнение каждому участнику отводилось десять минут.

    «Гиревой спорт тренирует силу и выносливость огнеборцев, позволяет им проверить собственные возможности и сравнить их с достижениями своих коллег», — сказал старший эксперт группы профилактики учебной пожарно-спасательной части (профилактическая) учебного центра Александр Гаврилов.

    Победителем в личном первенстве в весовой категории до 70 килограммов стал Никита Крисюк из территориального управления № 6. В категории до 80 килограммов золото завоевал Александр Семенов (теруправление № 4), в категории до 90 килограммов лидирующую позицию сохранил с прошлого года Алексей Козырев (теруправление № 6), а в категории до 100 килограммов первое место получил Сергей Корчагин из теруправления № 14.

    Лучший результат в весовой категории свыше 100 килограммов вновь продемонстрировал Иван Клютко из территориального управления № 1.

    В общекомандном зачете по сумме занятых мест победила команда территориального управления № 6, второе место заняла команда теруправления № 1, третье присудили команде теруправления № 8. Победители и призеры первенства были отмечены кубками и грамотами.

    Состязание сильнейших гиревиков из подразделений противопожарно-спасательной службы проводится уже девятый год подряд. Гиревой спорт традиционно входит в спартакиаду «Мособлпожспаса».

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