Более 2 тысяч врачей трудоустроились в Подмосковье по рекомендации коллег

Медицинские работники Подмосковья могут получить до 128 тысяч рублей за привлечение коллег в государственные больницы и поликлиники региона. Выплата предусмотрена программой «Приведи друга», действующей с 2022 года. Ее размер зависит от специальности, стажа и квалификационной категории приглашенного сотрудника. Об этом напомнили в региональном Минздраве.

За время работы программы в медицинские организации Подмосковья устроились более 2,2 тысячи специалистов. Среди них — свыше тысячи врачей и почти 1,2 тысячи представителей среднего медицинского персонала. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

Чаще всего по программе на работу приходили медсестры, фельдшеры скорой помощи, участковые терапевты, анестезиологи-реаниматологи и хирурги.

Премию выплачивают в два этапа: половину суммы — после трудоустройства нового сотрудника, оставшуюся часть — после трех месяцев его работы. Приглашенный специалист должен занять основную должность на полную ставку и не работать в государственных медицинских организациях Московской области в течение предыдущих шести месяцев.

В регионе также действуют другие меры поддержки медицинских работников. Среди них — программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земля врачам», а также компенсация аренды жилья.

Подробнее о трудоустройстве и доступных мерах поддержки можно узнать на сайте rabota-vrachom.ru.