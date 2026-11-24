В Московской области действует пилотный проект Минтруда России по трудоустройству граждан с инвалидностью в крупные торговые сети. К федеральной инициативе уже присоединились Санкт-Петербург, Ленинградская область и Краснодарский край, сообщили в Министерстве социального развития региона.

Проект предусматривает не только подбор вакансий, но и сопровождение новых сотрудников на рабочем месте. В зависимости от индивидуальных потребностей участникам могут предложить стажировку или поддержку наставника, который поможет освоить рабочие обязанности и адаптироваться в коллективе.

«Для человека с инвалидностью важно не просто найти работу, но и закрепиться на новом месте. Поэтому мы уделяем внимание не только подбору вакансий, но и взаимодействию с работодателями, условиям труда и адаптации сотрудников. Участие в федеральном проекте позволит расширить возможности трудоустройства в крупных торговых сетях Подмосковья», — отметила заместитель директора Кадрового центра Подмосковья Татьяна Николаева.

Принять участие в проекте могут граждане с инвалидностью, в том числе участники и ветераны боевых действий с инвалидностью, а также студенты выпускных курсов и выпускники колледжей и вузов с инвалидностью.

Кадровый центр Подмосковья консультирует соискателей по условиям участия и порядку трудоустройства. Для подачи заявки необходимо заполнить экспресс-резюме на сайте центра, после чего с кандидатом свяжется специалист.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (4967) 63-04-13, добавочные номера: 862, 347, 3002, 1004.