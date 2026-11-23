Для предпринимателей Московской области с 24 по 26 ноября организуют серию бесплатных вебинаров по работе с системой цифровой маркировки «Честный знак». Эксперты оператора ЦРПТ расскажут об изменениях законодательства, автоматизации учета и распространенных ошибках при обороте товаров.

В 10:00 во вторник, 24 ноября, участникам представят план внедрения маркировки товаров для дома и интерьера. В 11:00 пройдут два онлайн-семинара: по маркировке остатков игрушек и подготовке ко второму этапу обязательной маркировки бакалеи, включая крупы, макароны, муку, мюсли и мед.

На следующий день в 10:00 специалисты ответят на вопросы производителей и продавцов игрушек. В 11:00 поставщикам кормов для животных объяснят особенности партионного учета в системе мониторинга, а в 12:00 состоится заседание рабочей группы по регистрации карточек пивной продукции.

В 09:30 26 ноября пройдет консультация для предприятий легкой промышленности. В 10:00 начнется вебинар по маркировке строительных материалов, а в 11:00 — два мероприятия, посвященных новым требованиям к бакалейной продукции с 1 декабря 2026 года и электронному документообороту при обороте ветеринарных препаратов.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что все занятия бесплатные. Обучение поможет бизнесу соблюдать требования законодательства и избежать ошибок при маркировке продукции.