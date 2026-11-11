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    Семинар ко Всемирному дню науки провели в Балашихе

    Фото: Министерство образования Московской области

    В детском технопарке «Кванториум» в Балашихе 10 ноября прошел методический семинар «Наука как драйвер развития образовательной организации», приуроченный ко Всемирному дню науки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    В мероприятии приняли участие 60 человек — представители органов управления образованием, руководители центров «IT-куб», детских и школьных технопарков «Кванториум» и «Изобретариум». Семинар был направлен на обсуждение управленческих моделей, векторов развития и лучших практик интеграции науки в образовательный процесс.

    Участники обсудили здоровьесбережение через ортобиотику, подготовку к Олимпиаде по 3D-моделированию и проектированию в Московской области, экосистемный подход к управлению, научно-популярный туризм и партнерство с вузами. Также речь шла о профориентационных программах для молодежи, интеграции ресурсов для раскрытия естественно-научного потенциала детей, особенностях приема и профориентации в вузе и системе вовлечения школьников в научно-техническое творчество в рамках проекта «Первые в науке».

    В завершение участники посетили экскурсию по детскому технопарку «Кванториум», а затем в формате «открытого микрофона» обменялись мнениями и обсудили планы на будущее сотрудничество. Семинар организован при поддержке Министерства образования Московской области.

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