Предприятие из Химок представило вакансии на ярмарке учебных мест и работы

Сотрудники научно-производственного объединения имени Лавочкина 10 ноября приняли участие в 63-й выставке «Образование и карьера». На стенде предприятия посетители узнали о целевом обучении, практиках и трудоустройстве.

Научно-производственное объединение имени Лавочкина — одно из знаковых предприятий Химок, играющее важную роль в отечественной ракетно-космической отрасли. Специалисты представили весь маршрут будущего сотрудника: от целевого обучения и студенческих практик до реальных перспектив трудоустройства. Посетители смогли узнать о востребованных специальностях, направлениях подготовки и особенностях отбора кандидатов.

Весь тираж информационных материалов разобрали уже в первые три часа работы выставки. Абитуриенты и студенты задавали вопросы о специфике работы, уточняли детали и заполняли анкеты для участия в отборе.

Выставка стала площадкой для прямого диалога с будущими инженерами и конструкторами. Представители объединения отметили вовлеченность абитуриентов и студентов, а также готовность предприятия встречать, обучать и поддерживать молодых специалистов, которые хотят связать свою жизнь с освоением космоса.