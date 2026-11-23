С начала года больницы Подмосковья получили 19 мобильных рентген-аппаратов типа С-дуга. Общая стоимость оборудования составила почти 245 миллионов рублей. Техника позволяет проводить исследование во время операций и повышать точность хирургических манипуляций. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, такие аппараты востребованы в травматологии, ортопедии, нейрохирургии, урологии и других направлениях медицины. Они помогают выполнять сложные вмешательства с высокой точностью и меньшей травматичностью для пациентов.

С-дуга позволяет получать изображения в разных проекциях, не перемещая пациента. Это особенно важно при операциях на позвоночнике, костях и суставах, а также при других процедурах, требующих точного контроля действий хирурга.

Новое оборудование поступило в Мытищинскую, Клинскую, Одинцовскую, Красногорскую и Орехово-Зуевскую больницы.