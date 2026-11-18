В проекте бюджета Подмосковья на 2027 год предусмотрели более 92 миллиардов рублей на обновление коммунальной инфраструктуры. Всего в регионе планируют провести 485 мероприятий по модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

На развитие теплоснабжения направят 53,4 миллиарда рублей. В рамках 300 мероприятий планируют обновить более 150 котельных, 50 центральных тепловых пунктов и почти 90 участков тепловых сетей. Об этом сообщил председатель профильного комитета Мособлдумы Роман Шамнэ.

Еще 39 миллиардов рублей направят на системы водоснабжения и водоотведения. Программа включает 185 мероприятий: модернизацию 45 водозаборных узлов, 33 очистных сооружений, 47 участков водопроводных и 60 участков канализационных сетей.

В 2026 году в регионе также проводят масштабное обновление коммунальных объектов. До конца года планируют привести в порядок более 300 участков теплосетей, свыше 170 котельных и 40 центральных тепловых пунктов.