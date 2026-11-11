В Подмосковье реализовали 302 проекта техсуверенитета

В Московской области реализовали 302 проекта в сфере технологического суверенитета с инвестициями 219 миллиардов рублей. Об этом на публичных слушаниях по проекту регионального бюджета в Мособлдуме сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Всего на сопровождении в регионе находятся 431 инвестиционный проект технологического суверенитета с общим планируемым объемом вложений 328,5 миллиарда рублей.

«За последние пять лет в регионе реализовали 238 проектов техсуверенитета, а в 2026 году завершили еще 64. В целом на сегодняшний день реализовано 302 проекта с инвестициями 219 миллиарда рублей. В дальнейшем планируется воплотить еще 103 проекта, которые позволят привлечь 92,5 миллиарда рублей и создать более 7,3 тысячи рабочих мест», — отметила Зиновьева.

Реализация всех проектов позволит создать более 32 тыс. рабочих мест. Программа предусматривает как строительство новых производственных площадок, так и модернизацию действующих предприятий: 249 проектов со строительством и 182 проекта по обновлению существующих производств. На сегодняшний день завершены 132 строительных проекта и 170 проектов модернизации.

В 2026 году планируется реализовать 90 проектов техсуверенитета, 64 из них уже завершены. Еще 103 проекта намечены к реализации в 2027 году и позднее.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте Подмосковья. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.