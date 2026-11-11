Голосование жителей за водоемы для расчистки началось в Воскресенске

В Подмосковье началось голосование за водоемы, которые расчистят в 2027 году по программе губернатора Андрея Воробьева «100 прудов и озер». В Воскресенске на выбор представлены три объекта.

Голосование проходит на портале «Решаем проблемы вместе». От Воскресенска в нем участвуют пруд Соленый в поселке Фосфоритный, каскад прудов в деревне Ратчино и каскад прудов в селе Карпово.

Программа «100 прудов и озер» действует с 2021 года. За это время в регионе расчистили 324 водоема общей площадью 1392 гектара. В этом году по программе привели в порядок 39 водоемов в 17 муниципалитетах. Полный перечень можно посмотреть на сайте Министерства экологии и природопользования Московской области.

Жители могут принять участие в голосовании и выбрать водоем, который, по их мнению, нуждается в расчистке в первую очередь.