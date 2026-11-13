Футболисты из Химок стали призерами всероссийского турнира

11 ноября воспитанники химкинской спортивной школы олимпийского резерва по футболу завоевали серебряные медали на всероссийском детско-юношеском турнире «На волне». В соревнованиях приняли участие 16 команд из разных регионов России, в том числе из Москвы, Воронежа, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

На протяжении всего турнира команда демонстрировала стабильную игру и волю к победе, уверенно проходя этап за этапом. В финальном матче химчане встретились с командой «Алмаз-Антей» из Санкт-Петербурга. Несмотря на упорную борьбу, соперникам удалось взять верх — команда Химок заняла второе место.

Важную роль в достижении результата сыграл тренерский штаб. Под руководством Георгия Майорского ребята системно совершенствуют технику, тактику и командное взаимодействие — эта работа закладывает основу для спортивных достижений.

Помимо соревновательной части, программа поездки была насыщенной. Юные спортсмены провели товарищеские встречи с командой Академии ФК «Зенит» — такие игры дают ценный практический опыт и помогают увидеть другой стиль игры. Также ребята познакомились с культурным наследием Северной столицы: посетили главные достопримечательности и прогулялись по историческим местам.