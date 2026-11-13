Фасад и крышу дома-памятника капитально отремонтируют в Богородском округе

Дом № 10 на улице 8 Марта в Ногинске является объектом культурного наследия. Специалисты начали капитальный ремонт самых уязвимых участков: фасаде и скатной крыши, где износ конструкций стал особенно заметен.

Главная особенность этих работ — в тонком балансе между современными технологиями и бережным отношением к истории. Подрядная организация подходит к делу не как к рядовому ремонту, а как к восстановлению памятника. Мастера не просто устраняют дефекты, а воссоздают утраченные элементы декора и подбирают штукатурные составы, максимально совместимые с оригинальной отделкой. Для профессионалов важно, чтобы обновленный фасад не выглядел новоделом, а продолжал органично вписываться в исторический облик улицы.

На крыше предстоит серьезный объем работ: заменят стропильные конструкции и кровельное покрытие. При этом архитектурный силуэт дома сохранится в первозданном виде — оригинальная конфигурация скатов останется такой, какой ее привыкли видеть жители Ногинска. Это принципиальный момент: обновление должно укреплять и защищать здание, но не менять его узнаваемый облик.

Проект капремонта прошел все необходимые согласования с органами по охране объектов культурного наследия. За качеством и соблюдением технологий на каждом этапе следит «УТНКР» — это гарантия того, что работы выполняются строго по нормативам и с должным вниманием к деталям памятника. Все работы планируют завершить до конца этого года.