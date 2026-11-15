Студенты из Китая провели мастер-классы в детской школе искусств Дзержинского

11 ноября в Детской школе искусств Дзержинского городского округа Люберцы прошли три мастер-класса по изобразительному искусству. Занятия для 30 воспитанников ДШИ провели студенты из КНР, обучающиеся на художественно-графическом факультете Московского педагогического государственного университета.

Для каждой группы практиканты подготовили отдельную творческую программу. Третьеклассники создавали акварельные портреты, учащиеся первого года обучения рисовали китайское окно с веткой магнолии, а второклассники осваивали граттаж — технику процарапывания рисунка по восковой основе, покрытой тушью или краской.

«В рамках учебной практики каждый студент должен провести по одному-два мастер-класса в соответствии с темой своего диплома. Это засчитывается в оценку. В нашей школе искусств уже прошло около десяти мастер-классов, и еще столько же мы ожидаем», — сказала заведующая отделением ИЗО ДШИ Нина Ткемаладзе.

В 2026 году педагогическую практику на базе школы проходят 20 студентов из Китая. Они посещают занятия педагогов и самостоятельно проводят уроки. ДШИ сотрудничает со столичным вузом второй год подряд, и в этот раз группа практикантов оказалась заметно больше, чем в прошлом сезоне.

Общаются студенты с ребятами в основном через онлайн-переводчик, но главным языком остается творчество: рисунок, линия, цвет — то, что не требует перевода и понятно без слов.

Также студенты готовят выставку «Искусство без границ», на которой представят свои работы. Ее открытие запланировано на конец ноября.