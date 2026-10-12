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    Свыше 840 безбилетников оштрафовали в Подмосковье за неделю

    Фото: ГКУ АПИ МО

    Сотрудники административно-пассажирской инспекции Минтранса Подмосковья подвели итоги проверок наземного общественного транспорта за неделю. С 5 по 11 октября 2026 года инспекторы проверили 3737 транспортных средств и проконтролировали соблюдение правил оплаты проезда у более 36,5 тысячи пассажиров.

    Больше всего транспортных средств проверили в городском округе Лобня — 837. В числе лидеров также городской округ Пушкинский — 525, городской округ Ленинский — 452, городской округ Раменское — 433 и городской округ Домодедово — 403.

    «Регулярный контроль — это не только способ выявления нарушений, но и ключевой шаг к созданию культуры дисциплины в оплате проезда. Следование этим правилам обеспечивает финансовую прозрачность, что, в свою очередь, способствует развитию маршрутной сети и повышению комфорта пассажиров в Подмосковье», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

    По итогам проверок к административной ответственности за безбилетный проезд привлекли 842 пассажира и 141 водителя. Системный контроль помогает снижать число безбилетных поездок и повышать дисциплину на маршрутах региона.

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