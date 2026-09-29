Презентация книги о Летнем театре пройдет в Пушкино 24 октября
24 октября в 13:00 в Доме культуры «Пушкино» состоится презентация книги краеведа Ольги Соловьевой «Культурный код Пушкино: Летний театр». Издание приурочено к 130-летию театра.
На встрече гости узнают, где находилась самая первая дача, в каком году центральные улицы города назвали в честь писателей-классиков и что раньше располагалось в парке на месте Летнего театра. Автор собрала и систематизировала сведения о местных театрах за период с 1877 по 2025 год. Эти данные позволили детально изучить особенности быта и досуга дачников конца XIX века и объяснить причины появления театра.
Издание иллюстрируют редкие фотографии из фондов Пушкинского краеведческого музея. Они показывают, как менялся облик храма искусства.
Это уже второй труд Ольги Соловьевой о малой родине. В 2025 году она выпустила книгу «Пушкино: прогулки по столетнему городу», за которую получила премию администрации Пушкинского округа в области культуры и искусства.