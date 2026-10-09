Новый сосудистый центр откроют в Одинцовском округе

Региональный сосудистый центр на базе бывшего стационара областной больницы откроется осенью в селе Перхушково. Основная задача медицинского учреждения — помощь пациентам с острым коронарным синдромом, инфарктом и инсультом.

Реконструкция затронула здание полностью: в нем обновили кровлю и фасад, установили современные лифты, выполнили качественную отделку всех внутренних помещений.

Для диагностики и лечения пациентов предусмотрено около 850 единиц высокотехнологичной техники, в том числе аппараты МРТ, КТ, ИВЛ и УЗИ.

В центре будут отделения неврологии, кардиологии, сердечно-сосудистой хирургии. Комплекс рассчитан более чем на 160 коек. Большая реанимация для больных с инсультами и инфарктами будет располагаться на втором этаже

После открытия центра всех пациентов округа с острой коронарной патологией будут госпитализировать в Перхушково. До этого при подобных случаях их транспортировали в ближайшие города Подмосковья. Также учреждение будет обслуживать жителей Рузы, Наро-Фоминска и Красногорска. Общий охват составит около 700 тысяч человек.

В больницы и поликлиники Одинцова уже поступили 7,5 тысячи единиц оборудования. Планируется поставить еще 32 рентген-аппарата С-дуга, которые позволят врачам делать снимки прямо во время сложных операций.