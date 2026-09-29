Мост через Северку в селе Непецино капитально отремонтируют в 2027 году

В селе Непецино городского округа Коломна начали демонтировать мостовой переход через реку Северку на Рязанском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы по капитальному ремонту сооружения 1926 года постройки ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». «Чтобы обеспечить комфортное и безопасное передвижение жителей на период капремонта, мостовики обустроили временный мост и объездную дорогу протяженностью 245 метров. Движение по ним организовано в реверсивном режиме, а для пешеходов обустроен тротуар», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На основном сооружении длиной более 80 метров заменят балки пролетного строения и мостового полотна, смонтируют деформационные швы и гидроизоляцию, устроят дорожную одежду и подходы к мосту, обустроят барьерные и перильные ограждения и тротуар для пешеходов. Также дорожники нанесут дорожную разметку, установят знаки и светофор.

Капитальный ремонт улучшит безопасность моста, повысит его грузоподъемность, а также обеспечит транспортную доступность жителей села Непецино и прилегающих населенных пунктов к трассе М-5 «Урал», к парку, семейному центру помощи, школе, детским садам, больнице, Знаменскому храму, центру досуга и культуры, спорткомплексу и ж/д станции Непецино.

Запустить рабочее движение по основному сооружению планируется во втором квартале 2027 года.