360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Мост через Северку в селе Непецино капитально отремонтируют в 2027 году

    Фото: Собкоры-РИАМО / Марина Анисимова

    В селе Непецино городского округа Коломна начали демонтировать мостовой переход через реку Северку на Рязанском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Работы по капитальному ремонту сооружения 1926 года постройки ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». «Чтобы обеспечить комфортное и безопасное передвижение жителей на период капремонта, мостовики обустроили временный мост и объездную дорогу протяженностью 245 метров. Движение по ним организовано в реверсивном режиме, а для пешеходов обустроен тротуар», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

    На основном сооружении длиной более 80 метров заменят балки пролетного строения и мостового полотна, смонтируют деформационные швы и гидроизоляцию, устроят дорожную одежду и подходы к мосту, обустроят барьерные и перильные ограждения и тротуар для пешеходов. Также дорожники нанесут дорожную разметку, установят знаки и светофор.

    Капитальный ремонт улучшит безопасность моста, повысит его грузоподъемность, а также обеспечит транспортную доступность жителей села Непецино и прилегающих населенных пунктов к трассе М-5 «Урал», к парку, семейному центру помощи, школе, детским садам, больнице, Знаменскому храму, центру досуга и культуры, спорткомплексу и ж/д станции Непецино.

    Запустить рабочее движение по основному сооружению планируется во втором квартале 2027 года.

    Читайте также

    Переселенцев из аварийных домов обеспечат квартирами в Одинцовском округе

    Врип главы Павлово-Посадского округа провел личный прием жителей

    Лекцию по цифровым технологиям провели для школьников в Воскресенске

    Выставку игрушек открыли в музее в Наро-Фоминске

    Совет депутатов Серпухова провел совещание по муниципальному имуществу

    День работников благоустройства отметили в Зарайске

    Жителей Подмосковья пригласили на конкурс по цифровизации лесной отрасли

    Регоператор Ногинского кластера закупил более 100 новых контейнеров

    Военно-патриотическая игра для школьников прошла в Можайске

    Максимальная скидка на элитный дом в Подмосковье достигла 600 млн рублей

    Коттеджный поселок в Дмитровском районе

    Готовность автобусов к зимнему периоду проверили в Лобне

    Подмосковный врач Адамсон: ЭКГ не всегда может обнаружить аритмию у детей