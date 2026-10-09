Более 600 мусорных контейнеров обновили в Воскресенске с начала года

Регоператоры Алексинского и Воскресенского кластеров обновили более 630 контейнеров и порядка 80 бункеров для крупногабаритных отходов на 115 модернизированных площадках с января этого года. В городском округе Воскресенск установили контейнеры для смешанных отходов, раздельного сбора и крупногабаритного мусора — 5 ТКО и 2 РСО.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее сообщил о планах модернизации.

«За 2024–2025 годы было модернизировано 2 120 контейнерных площадок. План на 2026-й — порядка 1 тыс. объектов. В 2027–2028 гг. модернизируем еще 2,8 тыс. контейнерных площадок. Особый акцент мы делаем на экологичности: в этом году 500 площадок будут построены из вторичных материалов, полученных на комплексах по переработке отходов. Такие конструкции долговечнее и практичнее», — сообщил Игорь Даниленко.

Сотрудники территориальных подразделений региональных операторов ежедневно проводят мониторинг состояния емкостей для оперативной замены или ремонта.

Все контейнерные площадки обустроены по единому стандарту. Они имеют ограждение с трех сторон, твердое покрытие, крышу для защиты от осадков, пандус для выкатывания контейнеров и удобные подъезды для спецтехники. На большинстве площадок также оборудован отдельный отсек для крупногабаритных отходов.