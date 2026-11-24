Сотрудники Административно-пассажирской инспекции Московской области проверили свыше трех тысяч автобусов с 16 по 22 ноября. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Инспекторы проконтролировали соблюдение правил оплаты проезда у более 27,5 тысячи пассажиров. Больше всего транспортных средств проверили в городском округе Ленинский — 849 автобусов. В числе лидеров также городской округ Люберцы — 491 транспортное средство, муниципальный округ Лобня — 410, городской округ Домодедово — 383 и городской округ Лыткарино — 308.

По итогам проверок к административной ответственности за безбилетный проезд привлекли 816 пассажиров и 323 водителя.

В Минтрансе отметили, что системный контроль помогает снижать число безбилетных поездок и повышать дисциплину на маршрутах региона.