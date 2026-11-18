В Серпухове 22 ноября пройдет интерактивная программа в комплексе на Сенной, в бывшем Музее печати. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Изначально в здании располагался трактир купца Плотникова, но в 1919 году там открыли городскую типографию. Экспозиция рассказывает об истории типографского дела и журналистики в Серпухове с XIX века до наших дней. В коллекции — подлинные матрицы, шрифты, фотоаппараты, печатные машинки, ручки, блокноты и другие предметы редакционного обихода.

Интерактив погрузит посетителей в атмосферу типографского цеха и расскажет истории создания первых серпуховских газет и развитии местной журналистики. Экскурсанты познакомятся с раритетными печатными станками и оборудованием старинной типографии, а также изучат тонкости работы на этих машинах, попробовав напечатать листовку на старинном станке XIX века.

Начало программы в 11:00. 6+.

Подробная информация размещена на сайте Серпуховского историко-художественного музея.