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    Пять команд из Подмосковья участвуют во всероссийской смене вожатых «Огонек»

    Фото: Министерство образования Московской области

    Пять команд из четырех образовательных организаций Московской области представляют регион на всероссийской вожатской смене «Огонек». Смена проходит с 3 по 16 ноября во Всероссийском детском центре «Смена» в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    В смене участвуют две команды Губернского колледжа, а также представители Ногинского филиала Государственного университета просвещения, Дмитровского техникума и Щелковского колледжа.

    Программа объединяет студентов в возрасте от 14 до 17 лет. Они знакомятся с основами вожатской деятельности, обмениваются опытом и развивают навыки командной работы. Участники также могут проявить себя в совместных проектах и познакомиться с единомышленниками.

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