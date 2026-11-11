Более 6 тысяч медиков приняли участие в юбилейном съезде терапевтов Подмосковья
Более шести тысяч медицинских специалистов из России и 10 зарубежных стран объединил X Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области. О проведении форума, посвященного развитию современной медицины, сообщили в пресс-службе губернатора региона Андрея Воробьева.
Форум посвятили памяти известного ученого
Юбилейный съезд прошел в память о выдающемся враче Николае Палееве. В течение двух дней участники обсуждали новые методы диагностики и лечения, применение современных технологий и обменивались профессиональным опытом.
«Николай Романович Палеев был моим преподавателем, а потом мы стали добрыми друзьями. Это удивительный человек, который очень много сделал для развития нашей медицины, передал ученикам свой гигантский опыт. И очень приятно, что X Съезд терапевтов Московской области посвящен его памяти, — поделился прославленный хирург, академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева Лео Бокерия.
Он также отметил высокий уровень подготовки нового поколения врачей.
Инновации и новые подходы к лечению
Программа включала научные заседания, практические мастер-классы и экспертные дискуссии. Среди основных направлений — персонализированная медицина, искусственный интеллект, профилактика заболеваний и взаимодействие врачей разных специальностей.
«Этот съезд — одна из крупнейших экспертных площадок России, которая за десятилетие стала точкой притяжения для ведущих специалистов терапевтического профиля, выдающихся представителей научного сообщества и организаций медпомощи. Ваша способность объединять теорию и практику, опыты, смелые идеи заслуживает самого глубокого уважения. Московская область по праву может гордиться своей терапевтической школой, — отметила депутат Госдумы, член Комитета по охране здоровья Людмила Болилая.
Она обратила внимание на распространение искусственного интеллекта для анализа данных, персонализированный подход к терапии и современные методы профилактики заболеваний.
Второй день съезда прошел дистанционно. Медики рассмотрели современные способы лечения туберкулеза и заболеваний почек, помощь пациентам с фибрилляцией предсердий, а также вопросы профилактики и реабилитации.
Комплексное лечение пациентов
Эксперты подчеркнули необходимость взаимодействия врачей разных профилей, особенно при лечении пожилых людей с несколькими хроническими заболеваниями.
«Быть терапевтом непросто, специалисту необходимо владеть очень большим количеством знаний. Он становится их интегратором. Ведь часто у людей, особенно преклонного возраста, одновременно несколько заболеваний. Это, так называемая полиморбидность. И все это, конечно, нужно учитывать», — отметил гендиректор НМИЦК им. Е. И. Чазова Минздрава РФ, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Сергей Бойцов.
Отдельные мероприятия посвятили профессиональному выгоранию медработников и психологическим аспектам врачебной практики. Также состоялась встреча с медиками, участвовавшими в специальной военной операции.
Организаторами форума выступили Минздрав Подмосковья, МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского и профильная ассоциация врачей.