Более 6 тысяч медиков приняли участие в юбилейном съезде терапевтов Подмосковья

Более шести тысяч медицинских специалистов из России и 10 зарубежных стран объединил X Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области. О проведении форума, посвященного развитию современной медицины, сообщили в пресс-службе губернатора региона Андрея Воробьева .

Юбилейный съезд прошел в память о выдающемся враче Николае Палееве. В течение двух дней участники обсуждали новые методы диагностики и лечения, применение современных технологий и обменивались профессиональным опытом.

«Николай Романович Палеев был моим преподавателем, а потом мы стали добрыми друзьями. Это удивительный человек, который очень много сделал для развития нашей медицины, передал ученикам свой гигантский опыт. И очень приятно, что X Съезд терапевтов Московской области посвящен его памяти, — поделился прославленный хирург, академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева Лео Бокерия.

Он также отметил высокий уровень подготовки нового поколения врачей.

Инновации и новые подходы к лечению

Программа включала научные заседания, практические мастер-классы и экспертные дискуссии. Среди основных направлений — персонализированная медицина, искусственный интеллект, профилактика заболеваний и взаимодействие врачей разных специальностей.

«Этот съезд — одна из крупнейших экспертных площадок России, которая за десятилетие стала точкой притяжения для ведущих специалистов терапевтического профиля, выдающихся представителей научного сообщества и организаций медпомощи. Ваша способность объединять теорию и практику, опыты, смелые идеи заслуживает самого глубокого уважения. Московская область по праву может гордиться своей терапевтической школой, — отметила депутат Госдумы, член Комитета по охране здоровья Людмила Болилая.

Она обратила внимание на распространение искусственного интеллекта для анализа данных, персонализированный подход к терапии и современные методы профилактики заболеваний.