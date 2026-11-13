Администрация Серпухова проверила содержание площади Ленина

Комиссия администрации Серпухова 12 ноября проверила содержание территории на площади Ленина и выявила нарушения. К обходу присоединился депутат Вячеслав Орехов.

Рейды проводятся по поручению главы округа Алексея Шимко еженедельно. В такие выезды обязательно включаются депутаты той территории, где проходят обходы.

По фасадам выявлен ряд недостатков, зафиксировано большое количество свисающих проводов — их необходимо убрать и покрасить в цвет фасада. Во дворах, прилегающих к площади, много мусора и песка. К работе подключат управляющие компании и комбинат благоустройства, чтобы устранить нарушения оперативно.

По итогам обхода составят подробный протокол и направят поручения профильным службам. За порядок в жилом фонде спросят с управляющих компаний, представителям бизнеса укажут на необходимость следить за своими помещениями и прилегающей территорией. Исполнение всех задач проверят повторно.