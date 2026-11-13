С начала 2026 года профилактические осмотры в Химках прошли 120 246 человек. Программа обследований выстроена так, чтобы выявлять риски и заболевания на ранних этапах.

В Химках продолжается диспансеризация населения. Обследование доступно всем совершеннолетним с полисом ОМС Московской области. Программа включает анкетирование, базовые анализы, осмотр терапевта и шесть видов онкоскринингов. Набор дополнительных исследований зависит от возраста и медицинских показаний: с 25 лет можно пройти скрининг на гепатит С, а в возрасте от 18 до 49 лет доступен репродуктивный чек-ап. Все перечни утверждены Минздравом и учитывают пол и возраст пациента.

Первый этап диспансеризации обычно занимает не более двух часов — это базовый блок, который позволяет сформировать первичную картину состояния здоровья. Если по итогам потребуются уточнения, назначат дополнительные консультации узких специалистов и инструментальные исследования.

Пройти диспансеризацию можно в любой государственной поликлинике округа. Записаться можно через портал «Госуслуги», по телефону 122 или при личном визите в медучреждение.