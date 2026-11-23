Всероссийский чемпионат ERA CHAMP 2026 завершился 21 ноября в Туле. На соревнованиях успешно выступил коллектив «Спэйс Френдс» из дома культуры «Лира» поселка Пролетарский.

Серпуховские танцоры продемонстрировали на чемпионате высокое исполнительское мастерство и артистизм. Яркие эмоциональные номера коллектива, которым руководит Сергей Зиньков, покорили и зрителей, и жюри.

Ребята из Серпухова также приняли участие в танцевальном батле — это импровизационное соревнование один на один, где танцоры по очереди отвечают друг другу под музыку. Особенно отличились в этом состязании Мария Спирина и Леонид Аверьянов.

Лауреатами второй степени стали четыре команды серпуховского коллектива — Broken Space, The bright beat, Pink Energy и Red Movement. Каждый участник чемпионата также получил диплом.