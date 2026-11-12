Подмосковье стало лидером России по числу продуктов питания со знаком качества
Московская область возглавила российский рейтинг по количеству продуктов отмеченных государственным знаком качества. Такую маркировку получили 59 продуктов, которые выпускают 25 предприятий региона, сообщили в областном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
Достижения подмосковных производителей отметили в преддверии Всемирного дня качества, который празднуют 12 ноября. Государственный знак качества присваивают товарам, соответствующим повышенным требованиям к характеристикам продукции.
Среди отмеченных продуктов — куриный фарш предприятия «Мясницкий ряд», молочные сосиски завода «Ремит», питьевая вода «Черноголовка» и растворимый цикорий «Экологика. Здоровое питание». В число обладателей знака также вошли клубнично-земляничный биойогурт «Актибио» и эскимо «Российское» компании «Чистая линия».
Всемирный день качества отмечают с 1989 года более чем в 80 странах. В России к этой дате приурочены отраслевые мероприятия, посвященные совершенствованию производства и повышению качества товаров и услуг.
Одним из главных событий тематической недели традиционно становится международный форум «Всемирный день качества».