В Московской области в ряде домов плата за отопление снизилась на 10–30%, а в отдельных домах — до 39%. Об этом сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

По его словам, эффект дал переход на погодозависимую автоматику в индивидуальных тепловых пунктах и установка узлов учета.

«Энергоэффективность в Московской области — это не отдельная кампания, а связка нескольких направлений», — сказал Воропанов.

За пять лет в регионе установили более 40 тысяч общедомовых приборов учета энергоресурсов, до конца года планируется поставить еще почти семь тысяч. Оснащенность многоквартирных домов коллективными приборами учета должна достичь 75%.

С 2022 по 2025 год для жителей МКД, магазинов и других пользователей установили более 900 тысяч приборов коммерческого учета электроэнергии, в том числе с использованием интеллектуальных систем.

Более 80% многоквартирных домов оснащены коллективными приборами учета у гарантирующих поставщиков электроэнергии.