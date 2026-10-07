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    Загруженность дорог в Подмосковье вечером в среду оценили в 4 балла

    Вечерние пробки в Москве
    Фото: Вечерние пробки в Москве/Медиасток.рф

    Вечером 7 октября загруженность дорог Московской области составила четыре балла. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Движение затруднено на Рублево-Успенском, Новорижском, Ильинском, Волоколамском, Пятницком, Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Носовихинском, Горьковском, Можайском шоссе и шоссе Энтузиастов.

    В ведомстве призвали участников движения быть аккуратными и внимательными на дорогах: держать дистанцию, не превышать скорость, а также соблюдать требования дорожных знаков.

    Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале в «Макс».

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