Загруженность дорог в Подмосковье вечером в среду оценили в 4 балла

Вечером 7 октября загруженность дорог Московской области составила четыре балла. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Движение затруднено на Рублево-Успенском, Новорижском, Ильинском, Волоколамском, Пятницком, Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Носовихинском, Горьковском, Можайском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве призвали участников движения быть аккуратными и внимательными на дорогах: держать дистанцию, не превышать скорость, а также соблюдать требования дорожных знаков.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале в «Макс».