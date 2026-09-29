В Подмосковье за неделю помогли участникам 2,5 тысячи ДТП без пострадавших

Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области с 18 по 24 сентября помогла участникам 2 548 аварий без пострадавших. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Это на 209 ДТП меньше, чем за период с 11 по 17 сентября. Консультационную помощь оказали 5 096 водителям. Еще 962 аварии отработали в стационарных центрах помощи при ДТП, их всего 16 в разных городах Подмосковья. Из обработанных сообщений по европротоколу оформили 224 ДТП, распиской — 107.

В Минтрансе напомнили автомобилистам: в случае ДТП или поломки машины нужно покинуть транспортное средство, уйти за пределы проезжей части в безопасное место и позвонить по единому номеру 112. Специалисты проконсультируют и окажут помощь.

В ведомстве отметили, что оставаться в машине может быть опасно: в потоке другие водители могут вовремя не заметить стоящий автомобиль и наехать на него, что приведет к более тяжелым последствиям.