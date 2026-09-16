Глава Люберец провел встречу с жителями Дзержинского

15 сентября глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел встречу с жителями Дзержинского в формате выездной администрации на базе обновленной гимназии № 5 «Интеллект». В мероприятии приняли участие представители депутатского корпуса, региональных Министерств образования и здравоохранения.

Гимназия № 5 «Интеллект» после капитального ремонта открыла свои двери для учеников и педагогов 1 сентября 2026 года. Модернизация стала возможной благодаря включению объекта в государственную программу во исполнение задач национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Жители города смогли лично оценить качественные изменения, которые позволили образовательному учреждению получить вторую жизнь.

В ходе встречи дзержинцы задали вопросы, касающиеся здравоохранения. Было отмечено, что в июле прошлого года после капитального ремонта открылась взрослая поликлиника на улице Ленина. Модернизация здания и закупка нового оборудования были проведены по поручению губернатора. Дзержинская больница вошла в состав Люберецкой областной клинической больницы с сентября 2025 года, что позволило привлечь новых специалистов и улучшить доступность медицинской помощи для жителей города.

«Нашего внимания и обновления требуют и другие корпуса больницы. Сейчас мы совместно с Минздравом прорабатываем вопрос включения их в государственную программу. Дорогие дзержинцы, благодарю вас за неравнодушие и конструктивный диалог!» — отметил Владимир Волков.

На данный момент в стационаре № 5 начали проводить слухоулучшающие операции, открылся кабинет телемедицинских консультаций для удобства пациентов. Работа по развитию системы здравоохранения в городе будет продолжена. Также в ходе встречи были рассмотрены вопросы текущего содержания территории и работы управляющих компаний.