Лучшие учреждения культуры занесли на доску почета Богородского округа

В честь 245‑летия Ногинска совет депутатов Богородского округа принял решение занести на доску почета лучшие учреждения культуры. Высокой чести удостоились Мамонтовский сельский дом культуры, Центр культуры и искусств города Электроугли и сельский Дом культуры «Ямкино».

Коллектив Мамонтовского дома культуры — это команда единомышленников, творческих, увлеченных своим делом людей, 360 участников и 28 коллективов, в которых кипит жизнь. Здесь реализуется шесть направлений программы «Активного долголетия». В 2026 году СДК стал победителем конкурса Министерства культуры Подмосковья на получение денежного поощрения.

Не менее весомы достижения СДК «Ямкино». В учреждении работают 37 клубных формирований, с численностью более 600 человек. Один коллектив имеет звание «Образцовый». В структуре учреждения имеется библиотека. В 2023 году СДК «Ямкино»также победил в областном конкурсе на получение гранта, а по результатам 2024 года — в конкурсе на лучшее сельское учреждение культуры Богородского округа.

Центр культуры и искусств Электроуглей также вносит значительный вклад в культурную жизнь округа, объединяя жителей разных поколений и создавая пространство для творчества и общения. В учреждении ведут работу 54 клубных формирования, в которых занимается более 1 тысячи человек, двум коллективам присвоено звание «Образцовый». В 2026 году учреждение вошло в масштабный региональный проект Подмосковья «Умный ДК». Команда центра с успехом прошла рейтингование учреждения по всем необходимым показателям.

Занесение этих учреждений на доску почета — заслуженное признание труда их коллективов и вклада в сохранение и развитие культурных традиций Богородского округа.