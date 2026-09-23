Школьников Подмосковья пригласили на олимпиаду по ПДД

На образовательной платформе «Учи.ру» началась всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Состязание проводится при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и продлится до 25 октября включительно, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Олимпиада проходит уже в седьмой раз. За предыдущие шесть лет к ней присоединились более 27 миллионов школьников.

Проверить знания правил дорожного движения могут ученики 1–9 классов, а также дети старше пяти лет вместе с родителями или учителями. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе или войти в существующий аккаунт, после чего перейти в личном кабинете на страницу олимпиады.

Участникам предложат интерактивные задания, которые помогут проверить знание ПДД и разобраться в правилах поведения на дороге в различных ситуациях. Задания составлены с учетом возраста участников и отличаются по уровню сложности.

Итоги олимпиады станут известны до 1 ноября включительно. Все участники получат сертификаты, а победителям вручат грамоты и дипломы.