Маммография помогла выявить 903 отклонения у пациенток Подмосковья с января

Жительницы Подмосковья старше 40 лет могут самостоятельно записаться на маммографию без направления врача. Такая возможность доступна, если после предыдущего исследования прошло более двух лет, напомнили в региональном Минздраве.

С начала года этой услугой воспользовались почти 9,7 тысячи женщин. По результатам обследований врачи обнаружили 903 случая отклонений, в том числе у 10 пациенток диагностировали злокачественные новообразования. Все женщины получили направления на дополнительное обследование и лечение.

«Раннее выявление заболеваний молочных желез позволяет своевременно начать лечение и повышает его эффективность», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Записаться на исследование можно через региональный портал «Здоровье» или по телефону 122. Самостоятельная запись доступна женщинам старше 40 лет при условии, что с момента предыдущей маммографии прошло более двух лет.