Жителям Подмосковья напомнили об открытии лицевого счета за ЖКУ онлайн

Жителям Подмосковья не обязательно обращаться в офисы МосОблЕИРЦ, чтобы открыть или переоформить лицевой счет. Все необходимые действия можно выполнить дистанционно через личный кабинет «МосОблЕИРЦ Онлайн», напомнили в региональном министерстве по содержанию территорий.

Услуга пригодится при покупке жилья или смене места жительства. Новый или переоформленный счет позволяет своевременно получать корректные начисления за коммунальные услуги.

Если лицевого счета еще нет, при регистрации в приложении или на сайте «МосОблЕИРЦ Онлайн» в поле с его номером нужно указать 00000005. Периодом оплаты выбрать текущий месяц, сумму начислений установить равной нулю, после чего заполнить ФИО, номер телефона и электронную почту. Клиентам, у которых уже есть счета по другим объектам, достаточно войти в систему с существующими данными.

Чтобы открыть новый счет или изменить владельца действующего, необходимо авторизоваться в личном кабинете, открыть раздел «Сервисы» → «Отправить обращение» → «Лицевой счет». Затем следует выбрать соответствующую тему запроса, заполнить форму и прикрепить фотографии необходимых документов.

Потребуются паспорт владельца, выписка из домовой книги о зарегистрированных жильцах и документы, подтверждающие право собственности или пользования жильем.

После обработки обращения номер нового лицевого счета направят на электронную почту, указанную при регистрации.

Получить консультацию можно ежедневно с 8:00 до 22:00 в чате на сайте МосОблЕИРЦ или по телефону 8 499 444 01 00.