Вторую очередь производства гофрокартона запустят в Кашире в ноябре

Компания «Л-ПАК» готовится к запуску второй очереди завода по выпуску гофрокартона в особой экономической зоне «Кашира». Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Соглашение о строительстве предприятия «Л-Пак» подписали на ПМЭФ в 2023 году.

«В начале этого года компания открыла первую очередь нового завода, а запустить вторую очередь компания намерена уже в ноябре — на предприятии уже установлены три линии переработки и гофроагрегат», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Расширение мощностей позволит создать около 200 новых рабочих мест для жителей Подмосковья.

Предприятие изготавливает упаковку из стопроцентного экологичного сырья — макулатуры и целлюлозы. Продукция предназначена для упаковки пищевых продуктов, медикаментов, косметики, мебели, бытовой техники, автомобильных запчастей и других товаров.

Подобрать локацию для размещения производства можно на инвестиционной карте региона.