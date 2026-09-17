Проект по производительности труда сэкономил бизнесу Подмосковья 12 млрд рублей

Фото: ООО «ПетКорм»: Производство влажного корма для животных в Дмитровском округе / Медиасток.рф

Предприятия Подмосковья, участвующие в федеральном проекте «Производительность труда», получили совокупный экономический эффект свыше 12 миллиардов рублей. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сотни предприятий региона уже присоединились к инициативе при поддержке Регионального центра компетенций.

«Вместе со специалистами регионального центра компетенций предприятия находят слабые места в производственных процессах, сокращают потери времени и ресурсов. Компании, которые уже внедрили эти решения, получили реальный экономический эффект», — отметила Екатерина Зиновьева.

Регион стабильно входит в пятерку лидеров по числу участников федерального проекта. Внедрение инструментов бережливого производства дает средний рост выработки на 57%, сокращает объем незавершенного производства на 32% и уменьшает время протекания процессов на 34%.