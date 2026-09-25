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    Ремесленников Подмосковья приглаcили на конкурс «Сделано на Золотом кольце»

    Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

    Центр стратегических разработок запустил конкурс для ремесленников, дизайнеров и производителей «Золотого кольца» «Сделано на Золотом кольце». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

    Конкурс направлен на поддержку современной продукции регионов национального туристического маршрута, развитие локальных брендов и создание новых возможностей для продвижения производителей. К участию приглашают мастеров народных художественных промыслов и ремесел, художников, дизайнеров, творческие мастерские, индивидуальных предпринимателей, самозанятых и юридических лиц.

    На конкурс можно представить изделия, основанные на традиционных промыслах, современные туристические сувениры, дизайнерскую продукцию и специальные разработки к 60-летию «Золотого кольца». Работы оценят по пяти номинациям: «Наследие Золотого кольца», «Современное прочтение традиций Золотого кольца», «Туристический сувенир Золотого кольца», «Собери Золотое кольцо» и «Юбилейный сувенир. Золотое кольцо — 60 лет».

    Одно из ключевых требований — связь продукта с конкретной территорией. Участникам необходимо показать, как в работе отражены культура, история, традиции, промыслы или другие особенности городов и населенных пунктов маршрута. При оценке будут учитывать возможности тиражирования и дальнейшей реализации продукции.

    Победители и лауреаты получат маркетинговое сопровождение, возможность участия с продукцией в ведущих выставках и юбилейных мероприятиях. Подать заявку можно до 31 октября на сайте Центра стратегических разработок.

    С 1 по 15 ноября экспертный совет конкурса, состоящий из представителей органов власти, профессионального и креативного сообщества и общественных организаций, оценит работы и определит победителей и лауреатов.

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