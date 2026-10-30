Парки Воскресенска опубликовали программу мероприятий на неделю

Парки Воскресенска приглашают гостей и жителей округа на мероприятия со 2 по 8 ноября 2026 года. В программе — занятия по северной ходьбе, экскурсии, мастер-классы и игровые программы.

В парке усадьбы Кривякино для юных посетителей подготовлены игровая программа на главной площади, мастер-классы и познавательные беседы в павильоне мастер-классов. Для участников клуба «Активное долголетие» пройдут занятия с преподавателем по северной ходьбе. Занятия по рубке шашкой «Казарла» пройдут в лабиринте для всех желающих старше 12 лет.

Взрослые и дети старше 12 лет приглашаются на экскурсию «Жемчужина Воскресенска» по предварительной записи. На ней расскажут, где расположена уникальная восьмилучевая система, как сложились судьбы владельцев и обитателей усадьбы, о союзе благородной девицы с «композитором-конюхом» и незаконной сделке, благодаря которой усадьбой завладели купцы.

Также пройдут интерактивные программы с мастер-классом «Кот ученый свои мне сказки говорил», «Барышня-матрешка», интерактивная программа «Древний мир» и другие. Запись на программы и экскурсии — по телефону: +7 (985) 698-68-81.

В парке «Москворецкий» во вторник пройдет игровая программа для детей «Игровой калейдоскоп», также можно будет сразиться в настольных играх в «ИгроКлубе». В среду на роллердроме для малышей пройдет «Веселая зарядка». В четверг организуют мастер-класс «Творческая мастерская» и познавательную беседу «А знаете ли вы?».