Встреча администрации с жителями прошла в Наро-Фоминске

22 октября во время встречи представителей администрации с жителями дома № 167 по улице Маршала Жукова в Наро-Фоминске был рассмотрен ряд важных вопросов. В том числе — просьба мамы участника специальной военной операции об утеплении квартиры.

Ситуация взята на контроль, вопрос прорабатывается совместно с профильными службами. В ходе общения с горожанами обсудили актуальные темы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства дворовой территории.

Отдельное внимание уделили обращению одной из жительниц по поводу холодных батарей. Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Алексей Гусаков лично провел замер температурного режима в помещении. По результатам проверки нарушений не выявлено: температура в квартире соответствует установленным нормативам.

Все озвученные жителями вопросы и предложения переданы в работу управляющей компании «НАРА». Прямой формат взаимодействия с горожанами позволяет оперативно реагировать на обращения и держать на контроле наиболее значимые для людей темы.