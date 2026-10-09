Еще 943 жалобы на приостановку кадастрового учета рассмотрели в Подмосковье

Фото: Строительство многоквартирного дома на улице Гоголя в Лосино-Петровском для переселенцев из аварийных домов / Медиасток.рф

Апелляционная комиссия при Управлении Росреестра по Московской области за девять месяцев 2026 года рассмотрела 943 заявления об обжаловании решений о приостановлении государственного кадастрового учета и регистрации прав. По всем ним вынесены решения об отклонении заявлений, сообщили в Министерстве имущественных отношений региона.

С 1 января 2026 года полномочия комиссии расширены в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2024 № 207-ФЗ. Теперь во внесудебном порядке можно обжаловать не только решения о приостановлении кадастрового учета, но и решения о приостановлении регистрации прав, ограничений, обременений и сделок с недвижимостью.

«Росреестр делает процесс оформления недвижимости максимально прозрачным и понятным. Апелляционная комиссия — это эффективный инструмент досудебного урегулирования споров и способ получения обратной связи от граждан. Такой подход помогает заявителям экономить время и ресурсы, а ведомству — повышать качество оказываемых государственных услуг», — отметил Павел Иванов, заместитель руководителя Управления Росреестра по Московской области.

Подать заявление в апелляционную комиссию можно в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении. Это можно сделать в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг или сервис «Личный кабинет кадастрового инженера» на сайте Росреестра, а также в письменной форме при личном обращении или почтовым отправлением. Адрес для направления заявлений: 121170, город Москва, улица Поклонная, дом 13. Электронная почта: ApKom@r50.rosreestr.ru.

Заседания комиссии проходят как в очной форме, так и в формате дистанционного участия. Подробная информация о регламенте работы комиссии, включая перечень и формы необходимых документов, доступна на официальном сайте Росреестра в разделе «Деятельность — Государственные услуги и функции — Апелляционные комиссии».