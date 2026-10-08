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    Утренние пробки в Подмосковье 8 октября оценили в 5 баллов

    Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО

    Утром 8 октября загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Основные затруднения движения в сторону Москвы наблюдаются на Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Симферопольском, Минском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

    В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

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