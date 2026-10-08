Утренние пробки в Подмосковье 8 октября оценили в 5 баллов
Утром 8 октября загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Основные затруднения движения в сторону Москвы наблюдаются на Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Симферопольском, Минском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
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